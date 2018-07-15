Трамп заявил о "невысоких ожиданиях" от встречи с Путиным

Встреча Трампа и Путина состоится 16 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что от предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным у него нет высоких ожиданий. Об этом Трамп сказал в интервью CBS.

"Я еду с невысокими ожиданиями. Я не ожидаю многого", - сказал он.

В то же время Трамп не рассказал о главных задачах встречи с Путиным.

Отвечая на вопрос о целях встречи, Трамп сказал только: "Я сообщу вам после встречи". Политик пообещал, что "ничего плохого" от дискуссии с президентом России не будет.

Напомним, 28 июня в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Трамп во время встречи с Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии.

Сегодня, 15 июля, в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.