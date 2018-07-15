Трамп заявив про "невисокі очікування" від зустрічі з Путіним

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 16 липня

Президент США Дональд Трамп заявив, що від майбутньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у нього немає високих очікувань. Про це Трамп сказав в інтерв'ю CBS.

"Я їду з невисокими очікуваннями. Я не очікую багато чого", - сказав він.

У той же час Трамп не розповів про головні завдання зустрічі з Путіним.

Відповідаючи на питання про мету зустрічі, Трамп сказав тільки: "Я повідомлю вам після зустрічі". Політик пообіцяв, що "нічого поганого" від дискусії з президентом Росії не буде.

Нагадаємо, 28 червня в Кремлі повідомили, що Трамп і Путін зустрінуться в понеділок, 16 липня, в Гельсінкі.

Раніше віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Трамп під час зустрічі з Путіним обговорить економічні зв'язки двох країн і конфлікти в Україні і в Сирії.

Сьогодні, 15 липня, у Гельсінкі почалися акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа, зокрема, і в підтримку України.