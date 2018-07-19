Трамп заявил о ненависти СМИ к его хорошим отношениям с Путиным

По словам президента США, "лживые СМИ" хотят видеть конфронтацию Штатов и РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о ненависти "лживых" средств массовой информации к тому, что у него будут хорошие взаимоотношения с главой России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Президент США заявил о том, что "лживые медиа" очень сильно хотят видеть крупную конфронтацию РФ и Штатов. Более того, по словам Трампа, эти СМИ жаждут конфронтации, которая может повлечь войну.

"Они так безрассудно толкают на это (конфронтацию, -ред.) и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, издание The Washington Post пишет, что у высокопоставленных сотрудников Пентагона либо совсем нет, либо очень мало информации о договоренностях в вопросах нацбезопасности, которых Трамп мог достичь в ходе саммита с Путиным.

В виду этого сотрудники Миноброны США затрудняются ответить на вопросы журналистов о том, как мог повлиять саммит в Хельсинки на деятельность Штатов в оборонной сфере.

Вместе с тем Трамп заявил, что будет "заставлять" российского лидера Владимира Путина отвечать за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.