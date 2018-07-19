В США пожаловались на отсутствие информации по договоренностям Трампа с Путиным

У высокопоставленных сотрудников минобороны США очень мало информации о том, каких договоренностей по нацбезопасности мог достигнуть Трамп с Путиным

У высокопоставленных сотрудников министерства обороны США очень мало или совсем нет информации о том, каких договоренностей по национальной безопасности мог достигнуть президент США Дональд Трамп в ходе встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что представители Пентагона затрудняются ответить на вопросы журналистов о том, как саммит в Хельсинки мог повлиять на деятельность США в оборонной сфере.

Так, глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис, отмечает газета, не посещал встречу кабинета США в среду, а также не появлялся на публике на этой неделе и не комментировал саммит.

По словам источников из бывших и нынешней администраций США, распространение материалов по встрече на высоком уровне занимает несколько дней.

Представитель Белого дома Сара Сандерс после саммита перечисляла темы, которые обсуждали президенты: "гуманитарную помощь в Сирии, ядерные амбиции Ирана, безопасность Израиля, денуклеаризацию КНДР, Украину и оккупацию Крыма, сокращение ядерных арсеналов России и США, и, конечно, вашу любимую тему, вмешательство России в наши выборы".

При этом ни Сандерс, ни другие представители американской администрации не говорили, какие решения были приняты по этим вопросам.

Напомним, ранее американские чиновники назвали три причины, по которым Белый дом попросил российскую сторону провести встречу Трампа и Путина тет-а-тет. В частности, сообщается, что Трамп попросил о закрытой встрече, чтобы лучше оценить Путина и установить отношения между лидерами.

Кроме того, ранее Трамп высказывал недовольство из-за утечек по его встречам с иностранными лидерами. Из-за этого Трамп сказал помощникам, что не хочет, чтобы с его встречи с Путиным просачивалась конфиденциальная информация.