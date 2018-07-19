Трамп намерен заставить Путина "отвечать за вмешательство в выборы"

Трамп считает Путина ответственным за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет "заставлять" президента России Владимира Путина отвечать за вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает CBS.

Трамп отметил, что он много раз заявлял о согласии с тем, что Россия действително вмешивалась в выборы США в 2016 году.

Так, во время интервью, на вопрос о том, считает ли он Путина лично ответственным за вмешательство, Трамп ответил "да".

"Что ж, я бы считал, потому что он отвечает за руководство страной. Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, безусловно, как лидеру государства, следовало бы считать его ответственным, да", - сказал Трамп

Напомним, ранее Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, сказал, что он полностью верит и поддерживает разведывательным службам США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.

Отметим, что 16 июля, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.