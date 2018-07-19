Трамп заявив про ненависть ЗМІ до його хороших відносин з Путіним

За словами президента США, "брехливі ЗМІ" хочуть бачити конфронтацію Штатів і РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про ненависть "брехливих" засобів масової інформації з приводу того, що у нього будуть хороші взаємини з главою Росії Володимиром Путіним. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Президент США заявив про те, що "брехливі медіа" дуже сильно хочуть бачити велику конфронтацію РФ і Штатів. Більш того, за словами Трампа, ці ЗМІ жадають конфронтації, яка може спричинити війну.

"Вони так нерозважливо штовхають на це (конфронтацію, -ред.) і ненавидять той факт, що у мене, ймовірно, будуть хороші відносини з Путіним", - підкреслив американський лідер.

Нагадаємо, видання The Washington Post пише, що у високопоставлених співробітників Пентагону або зовсім немає, або дуже мало інформації про домовленості у питаннях нацбезпеки, яких Трамп міг досягти у ході саміту з Путіним.

З огляду на це співробітники Міноброни США не змогли відповісти на питання журналістів про те, як міг вплинути саміт у Гельсінкі на діяльність Штатів в оборонній сфері.

Разом з тим Трамп заявив, що буде "примушувати" російського лідера Володимира Путіна відповідати за втручання у президентські вибори США в 2016 році.