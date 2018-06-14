Трамп заявил о намерении полностью вывести войска из Корейского полуострова

Трамп заявил, что содержание войск на территории Корейского полуострова обходится очень дорого

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть намерение полностью вывести американские войска из Корейского полуострова. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Трамп сообщил, что содержание американских войск на территории Корейского полуострова США обходится очень дорого.

"Я хотел бы вывести войска, как только это станет возможным, потому что это стоит нам очень много денег", - заявил Трамп.

Однако вывод войск будет возможен только после соблюдения со строны КНДР договоренностей с США.

Американский президент отметил, что сейчас в Южной Корее находятся 32 тыс военных, которых Трамп "хочет вернуть домой".

Он добавил, что этот вопрос не звучал во время переговоров с Ким Чен Ыном, которые прошли в Сингапуре 12 мая.

Напомним, в ходе пресс-конференции по результатам встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, американский президент анонсировал новые переговоры США и Северной Кореи на следующей неделе.