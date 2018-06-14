Трамп заявив про намір повністю вивести війська з Корейського півострова

Трамп заявив, що утримання військ на території Корейського півострова обходиться дуже дорого

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у нього є намір повністю вивести американські війська з Корейського півострова. Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.

Трамп сказав, що пеебування американських військ на території Корейського півострова США обходиться дуже дорого.

"Я хотів би вивести війська, як тільки це стане можливим, тому що це коштує нам дуже багато грошей", - заявив Трамп.

Проте виведення військ буде можливе тільки після дотримання з боку КНДР домовленостей з США.

Американський президент зазначив, що зараз в Південній Кореї перебувають 32 тис військових, яких Трамп "хоче повернути додому".

Він додав, що це питання не звучало під час переговорів з Кім Чен Ином, які пройшли в Сінгапурі 12 травня.

Нагадаємо, в ході прес-конференції за результатами зустрічі з Кім Чен Ином в Сінгапурі, американський президент анонсував нові переговори США та Північної Кореї на наступному тижні.