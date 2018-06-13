В КНДР сообщили, что Трамп и Ким Чен Ын договорились о визитах друг к другу

Лидеры США и Северной Кореи договорились объединить усилия для достижения мира на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приняли приглашение друг друга посетить соответственно Пхеньян и Вашингтон. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (KSNA).

Отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын воспринимают эти приглашения, как еще одно важное событие в отношениях КНДР и США.

"Лидеры КНДР и США, выразили уверенность в том, что такие приглашения послужат еще одним важным моментом в оздоровлении отношений между КНДР и США, и с удовольствием приняли их", - говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что по итогам встречи стороны подписали документ, в котором заявили о готовности развивать отношения и объединить усилия для достижения мира на Корейском полуострове.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. В ходе пресс-конференции по результатам встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и Северной Кореи на следующей неделе.