Трамп заявил, что изоляция из-за COVID-19 может привести к росту числа самоубийств

Условия жесткой изоляции в Соединенных Штатах из-за распространения коронавируса COVID-19 могут привести к росту числа суицидов, домашнего насилия, употребления наркотиков. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

Поэтому, по его словам, страна как можно скорее должна вернуться к нормальной жизни.

"Домашнее насилие увеличивается. И употребление наркотиков тоже", - заявил Трамп.

Он добавил, что кризис из-за коронавируса и, в частности, потеря работы и денег приводят также к суицидам.

"Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком", - заявил Трамп.

По этим же причинам американский президент считает сложным введение временного запрета на перемещения внутри страны.

"Нам нужно возвращаться к нормальной жизни. Нам нужно снова начинать двигаться, работать... Прекращение всего движения внутри страны и его возобновление является слишком трудной задачей", - резюмировал Трамп.

Напомним, коронавирусом заразились почти 84 тыс. жителей штата Нью-Йорк. В Китае, с начала вспышки коронавируса, было зафиксировано чуть больше 82 тыс. случаев заражения.

По состоянию на 1 апреля в Штатах количество зараженных коронавирусом приблизилось к 200 тыс. человек. Отметим, что о первой тысяче зараженных в США сообщалось всего 5 дней назад.