ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 23:10
Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
Иллюстративное фото (twitter.com/HNews)

Франция стала четвертой страной в мире, где число смертей от коронавирусо превысило 4 тыс. человек

Во Франции за сутки зафиксировано 509 летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В общем во Франции количество жертв коронавируса составляет 4032 человека. Количество инфицированных возросло до 56 989 человек, 6017 человек находятся в тяжелом состоянии.

Страна вышла на четвертое место в мире, где число смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тысячи человек, после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, за сутки от коронавируса в Италии умерли 727 человек. По сравнению с прошлым днем, число жертв вируса в стране уменьшилось на 110 человек. Больше всего умерших в северных регионах Италии - Ломбардии (7593 человека), Эмилии-Романьи (1732 человек) и Пьемонте (886 человек).

По состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтвердили 794 случая коронавируса. За сутки заболевание коронавируомс подтвердили 125 украинцам. Излечились от коронавируса 13 человек.

Кроме того, в Украине до 20 человек выросло количество умерших от коронавируса.

В общем в мире известно о 921 020 официально подтвержденных случаев коронавируса.

Количество случаев коронавируса в мире приближается к миллиону Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 1 апреля
Новости Украины ФранцияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь