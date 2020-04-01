В штате Нью-Йорк заразилось больше людей, чем в Китае

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Коронавирус подтвердили у 83 тыс. 712 жителей штата

Коронавирусом заразились почти 84 тыс. жителей штата Нью-Йорк. Об этом в эфире CNN заявил губернатор штата Эндрю Куомо,сообщает РБК-Украина.

По его словам, за последние сутки в штате было зафиксировано 7917 случаев заражения. Общее количество инфицированных на данных момент достигло 83 тыс. 712 человек. Для примера, в Китае, с начала вспышки коронавируса, было зафиксировано чуть больше 82 тыс. случаев заражения.

Также Куомо сообщил о продолжающемся росте смертей от инфекции. Со вчерашнего дня от вируса скончался 391 житель штата. Общее число смертельных случаев от COVID-19 в регионе приближается к двум тысячам, добавил Куомо.

По его словам, пик заболевания коронавирусом в штате достигнет максимума в конце апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк, несмотря на растущее число зараженных.

По состоянию на 1 апреля в Штатах количество зараженных коронавирусом приблизилось к 200 тыс. человек. Отметим, что о первой тысяче зараженных в США сообщалось всего 5 дней назад.