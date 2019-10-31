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В ОП рассказали, будут ли публиковать стенограмму разговора с Трампом

Новости » Политика     31.10.2019 - 22:06
В ОП рассказали, будут ли публиковать стенограмму разговора с Трампом
Коллаж РБК-Украина

В Офисе президента дали официальный ответ

В Офисе президента заявили, что стенограмма разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа не будет опубликована. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

Как заявили в ОП, стенограмма не будет опубликована, поскольку законом Украины "не предусмотрен порядок публикации".

В ОП рассказали, будут ли публиковать стенограмму разговора с Трампом

Напомним, ранее Зеленский заявил, что звонок президента США Дональда Трампа не повлиял на отношения Украины и Соединенных Штатов Америки.

Как писало РБК-Украина, Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины, который состоялся 25 июля после парламентских выборов в Украине. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.

В ходе этой беседы стало известно, что Трамп пытался давить на Зеленского, чтобы тот начал расследование против сына Байдена. В связи с этим Трамп заморозил военную помощь Украине.

В Конгрессе США еще до момента публикации стенограммы, опираясь на жалобу сотрудника американской разведки, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.

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