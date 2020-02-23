Трамп заявил, что хочет примирения Украины и России

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявил о желании, чтобы Украины и Россия пришли к согласию

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 23 февраля, заявил, что хочет примирения Украины и России. Об этом он сказал в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.

Так, Трампу задали вопрос о украинско-российских отношениях.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп.

Pres. Trump speaks at White House We're at The White House where President Donald J. Trump made remarks. https://abcn.ws/2HRYdJy Опубліковано ABC News Неділя, 23 лютого 2020 р.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что видит прогресс в отношениях Украины и Российской Федерации. Так, американский президент подчеркнул, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой президента Украины Владимира Зеленского.

"Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту (президента - ред.), вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией", - заявил Трамп.

Отметим, ранее во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский высказался относительно необходимости поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Зеленский подчеркнул, что войну на Донбассе можно остановить только совместными усилиями Вашингтона и Европейского союза.