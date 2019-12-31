ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил о "важной координации" с Россией после разговора с Путиным

Новости » Политика     31.12.2019 - 23:25
Трамп заявил о "важной координации" с Россией после разговора с Путиным
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Разговор состоялся несколько дней назад

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным 31 декабря и отметил важность координации действий с РФ в вопросе предотвращения терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Американский лидер заявил, что Путин поблагодарил ему в помощи по предотвращению теракта в российском Санкт-Петербурге.

"Президент России Путин затерефував, чтобы поблагодарить меня и США за то, что информирование о планируемом теракте в очень красивом городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спасая много жизней. Замечательная и важна координация!", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в конце декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

В ФСБ заявили, что россияне, которые готовили теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции Германии заявили, что не получали запрос от России об экстрадиции грузина Зелимхана Хангошвили, который был убит.

Согласование списков для будущего обмена должно начаться в январе Зеленский и Путин договорились о согласовании новых списков на обмен пленными
Новости Украины Дональд ТрампВладимир Путин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь