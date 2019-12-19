Трамп уверен, что будет полностью оправдан в Сенате

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащие правовые процедуры

Президент США Дональд Трамп уверен, что будет полностью оправдан во время проведения процедуры импичмента в Сенате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что Трамп уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и правовые процедуры, которые были проигнорированы Палатой представителей.

"Не получив ни одного голоса от республиканцев, не предоставив ни одного доказательства правонарушений, демократы утвердили незаконные статьи импичмента против президента в Палате представителей", - говорится в заявлении Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, Трамп готов к следующим шагам и надеется, что он будет полностью оправдан.

Также Гришем считает, что демократы не понимают, что нужно стране, в которой Конгресс работает в интересах народа.

"Безграничная враждебность к президенту Трампу разжигает их желание аннулировать результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы в 2020 году", - говорится в сообщении.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента.

Как сообщало РБК-Украина, 10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.