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Лидер большинства в Сенате США раскритиковал импичмент Трампа в Палате представителей

Новости » Политика     20.12.2019 - 02:30
Лидер большинства в Сенате США раскритиковал импичмент Трампа в Палате представителей
Иллюстративное фото (wikimedia.org GFDL)

Он назвал решение по импичменту несправедливым

Лидер сенаторов-республиканцев Митч Макконнелл осудил результаты голосование по импичменту в Палате представителей Конгресса США, назвав решение "несправедливым" и заявив, что оно создает "токсичный"прецедент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Макконнелл обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в том, что она боится "посылать результат их некачественной работы в Сенат", ведь она в среду отказалась уточнить, когда статьи импичмента будут направлены сенаторам для проведения разбирательства. Пока статьи не будут переданы, процесс начаться не может.

По словам Макконнелла, создается впечатление, что демократы начинают сомневаться, хотят ли они проведения судебного процесса по импичменту в Сенате.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп уверен, что будет полностью оправдан во время проведения процедуры импичмента в Сенате.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Однако импичмент Трампу могут объявить после соответствующего решения в Сенате. Рассмотрение этого вопроса возможен уже в январе.

Ранее лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявлял, что Сенат США не поддержит импичмент президента Дональда Трампа.

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