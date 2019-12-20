Трамп заявив, що хоче негайного початку процесу імпічменту в Сенаті

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Він зазначив, що у демократів "нуль доказів"

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

Він заявив, що демократи не забезпечили належної процесу в Палаті представників - "ні юристів, ні свідків".

"Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!" - написав Трамп.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Однак імпічмент Трампу можуть оголосити після відповідного рішення в Сенаті. Коли почнеться розгляд цього питання, наразі невідомо.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що впевнений, що буде повністю виправданий під час проведення процедури імпічменту в Сенаті.