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Трамп заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні США

Новини » Політика    11.01.2019 - 18:36
Трамп заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США написав, що стіна на кордоні з Мексикою буде побудована

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Глава США заявив, що ситуація на кордоні набагато гірше, ніж будь-хто міг уявити.

Трамп заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні США

"Гуманітарна криза на нашому південному кордоні. Я тільки що повернувся, і ситуація набагато гірша, ніж будь-хто міг подумати, вторгнення! Я був там багато разів - демократи... не знають, наскільки це погано і небезпечно для всієї нашої країни... Сталевий бар'єр , або стіну, повинні були давно побудувати попередні адміністрації. Вони цього не зробили - я зроблю. Без цього наша країна не може бути в безпеці. Злочинці, банди, торговці людьми, наркотики можуть легко проникнути в країну. Цьому можна запобігти", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, у п'ятницю Трамп заявив, що нова торговельна угода з Мексикою на мільярд доларів на рік вигідніше староъ угоди NAFTA (угода про північноамериканську зону вільної торгівлі). За словами американського президента, Мексика таким чином оплатить будівництво стіни.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що може ввести в Штатах надзвичайний стан, щоб в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво стіни з Мексикою, якщо йому не вдасться домовитися з демократами.

Так, американський лідер у четвер, 10 січня, анонсував, що летить у Техас - до стіни на кордоні з Мексикою.

У Мексиці в стрілянині наркокартелів загинули 24 людини Мексика заплатить за стіну, - Трамп
Новини України Сполучені Штати АмерикикордонМексикаДональд Трамп
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