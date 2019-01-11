Мексика заплатит за стену, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

По словам главы США, новая торговая сделка с Мексикой выгоднее на миллиард долларов в год и оплатит строительство стены

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о подписании нового торгового соглашения с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

По его словам, это соглашение на миллиард долларов в год выгоднее старого соглашения NAFTA (соглашение о североамериканской зоне свободной торговли).

"Я часто говорил во время митингов, с небольшими вариациями, что "Мексика заплатит за стену". Мы только что подписали новый отличный торговый контракт с Мексикой. Он на миллиард долларов в год выгоднее, чем очень плохая сделка NAFTA, на смену которой он пришел", - отметил американский лидер.

Напомним, 30 ноября 2018 года президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето и глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение.

Как писало РБК-Украина, Трамп заявил, что может ввести в Штатах чрезвычайное положение, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство пограничной стены с Мексикой, если ему не удастся договориться с демократами.

Добавим, американский лидер в четверг, 10 января, анонсировал, что летит в Техас - к стене на границе с Мексикой, при этом в Штатах продолжается третья неделя "шатдауна", который возник из-за отказа Конгресса финансировать избирательное обещание главы США относительно строительства новой стены.