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Трамп заявил, что к границе США направляется большой караван мигрантов

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 16:50
Трамп заявил, что к границе США направляется большой караван мигрантов
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американский лидер подчеркнул, что без стены на границе остановить этот караван очень трудно

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что к границе США направляется еще один большой караван мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

По его словам, остановить этот караван без стены очень трудно.

Трамп заявил, что к границе США направляется большой караван мигрантов

"Еще один большой караван направляется к нам. Очень трудно остановить без стены!" – подчеркнул американский лидер.

Он также упрекнул спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в желании совершить визит за границу во время "шатдауна".

"Зачем Нэнси Пелоси уезжать из страны с другими демократами на семидневную экскурсию, когда 800 тысяч отличных людей не получают зарплату", - написал Трамп.

Кроме того, президент США считает, что некоторые из мигрантов, которые пересекают южную границу США, станут "большим сюрпризом" для Штатов.

Напомним, 15 января Трамп уже сообщал, что к границе США движется новый караван мигрантов из Гондураса.

Как писало РБК-Украина ранее, глава США призвал демократов приступить к работе для того, чтобы обезопасить границу США. Он подчеркнул, что именно демократы виноваты в том, что в стране до сих пор не прекращен "шатдаун".

Добавим также, по состоянию на 11 января в Штатах из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтенаДональд ТрампМигранты
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