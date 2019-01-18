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Трамп заявив, що до кордону США прямує великий караван мігрантів

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 16:50
Трамп заявив, що до кордону США прямує великий караван мігрантів
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американський лідер підкреслив, що без стіни на кордоні зупинити цей караван дуже важко

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що до кордону США прямує ще один великий караван мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За його словами, зупинити цей караван без стіни дуже важко.

Трамп заявив, що до кордону США прямує великий караван мігрантів

"Ще один великий караван іде до нас. Дуже важко зупинити без стіни!" - підкреслив американський лідер.

Він також дорікнув спікеру Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі в бажанні здійснити візит за кордон під час "шатдауну".

"Навіщо Ненсі Пелосі виїжджати з країни з іншими демократами на семиденну екскурсію, коли 800 тисяч чудових людей не отримують зарплату", - написав Трамп.

Крім того, президент США вважає, що деякі з мігрантів, які перетинають південний кордон США, стануть "великим сюрпризом" для Штатів.

Нагадаємо, 15 січня Трамп уже повідомляв, що до кордону США насувається новий караван мігрантів з Гондурасу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США. Він підкреслив, що саме демократи винні в тому, що в країні досі не припинений "шатдаун".

Додамо також, станом на 11 січня у Штатах через "шатдаун" близько 800 тис. американських держслужбовців не отримали зарплату.

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