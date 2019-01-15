Трамп заявив, що до кордону США насувається новий караван мігрантів з Гондурасу

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США закликав демократів "припинити грати в політичні ігри" і припинити "шатдаун"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що до кордону США рухається новий караван мігрантів з Гондурасу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter Трампа.

Американський лідер відзначив, що його може зупинити лише стіна. Трамп закликав демократів "припинити грати в політичні ігри" і припинити "шатдаун".

"Великий новий караван прямує до нашого південного кордону з Гондурасу. Скажіть Ненсі (Пелосі) і Чаку (Шумеру), що літаючий безпілотник не зупинить мігрантів. Тільки стіна буде працювати. Тільки стіна або сталевий бар'єр збереже нашу країну в безпеці! Припиніть грати в політичні гри і припиніть "шатдаун"!" - написав американський президент.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США. Американський лідер підкреслив, що саме демократи винні в тому, що в країні досі не припинений "шатдаун".

Як писало РБК-Україна раніше, 10 січня Трамп покинув зустріч із лідерами Демократичної партії у двох палатах конгресу - Чаком Шумером і Ненсі Пелосі, де сторони повинні були обговорити кроки для припинення "шатдауну".

Додамо також, станом на 11 січня у Штатах через "шатдаун" близько 800 тис. американських держслужбовців не отримали зарплату.