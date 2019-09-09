Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо его участникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

На вопрос, готовы ли США присоединиться к переговорам в нормандском формате, Трамп отметил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал "очень большим и положительным" шагом.

"Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился (к переговорам, - ред.), но действительно состоялось очень и очень положительное событие", - сказал американский лидер.

Ранее советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что Россия после обмена пленными выдаст еще больше украинских граждан.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп поздравил Украину и РФ с проведенным обменом политзаключенными, а также выразил надежду на то, что он станет первым шагом к миру.

Как известно, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.