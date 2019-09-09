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В Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского

Новости » Политика    09.09.2019 - 20:25
В Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп хочет от Зеленского помощи для избирательной кампании

В США начали расследование относительно возможного давления со стороны президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот вмешался в президентские выборы в Штатах. Об этом сообщает Reuters.

Расследование в понедельник начали три комитета палаты представителей Конгресса США. В частности, председатель демократической комиссии комитета по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

"Трамп и некоторые из республиканцев подвергли сомнению, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 10 мая Руди Джулиани заявил, что планирует поездку в Украину, чтобы переубедить Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Позже визит был отменен.

Напомним, в августе 2019 года американские СМИ сообщили, что высокопоставленный представитель президента Украины Владимира Зеленского говорил по телефону и встречался лично с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Предметом обсуждения стало расследование в отношении сына Джо Байдена.

Ранее РБК-Украина писало, что бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас.


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