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Трамп заявив про готовність взяти участь в переговорах між Україною та Росією

Новини » Політика   

Президент США зазначив, що обмін полоненими став "позитивним кроком"

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитись до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно його учасникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

На питання, чи готові США долучитися до переговорів у нормандському форматі, Трамп зазначив, що обмін полоненими між Росією та Україною став "дуже великим і позитивним" кроком.

"Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився (до переговорів, - ред.), але справді відбулася дуже і дуже позитивна подія", - сказав американський лідер.

Раніше радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати очікують, що Росія після обміну полоненими видасть ще більше українських громадян.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп привітав Україну і РФ з проведеним обміном політв'язнями, а також висловив надію на те, що він стане першим кроком до миру.

Як відомо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панов та Микола Карпюк.

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