Трамп заявил о готовности посетить Китай в ближайшее время

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп 15 января должен подписать первую часть торгового соглашения с Пекином

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности посетить в ближайшее время Китай, чтобы "ответить взаимностью" на подписание первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления президента США в Белом доме.

Так, во время церемонии подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем Трамп заявил, что в недалеком будущем совершит визит в Пекин.

"В не столь отдаленном будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью", - сказал он.

Кроме того, американский президент добавил, что подписание первой части торгового соглашения с Китаем приблизит страны к справедливой и взаимовыгодной торговли.

"Сегодня мы делаем важный шаг - никогда до этого такого не было сделано по отношению к Китаю - к будущей справедливой и взаимовыгодной торговли, мы подписываем первую фазу исторического торгового соглашения", - подчеркнул Трамп.

LIVE: POTUS Signs the Phase One Trade Agreement! https://t.co/teqGqjdgeZ — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, п резидент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подпишут первую часть торговой сделки между Пекином и Вашингоном. Ожидается, что после подписания торговая война между США и Китаем должна вступить в новую, более спокойную фазу

Также РБК-Украина писало, что Вашингтон намерен сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента США. Отмечалось, что шаги по ослаблению пошлин будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.