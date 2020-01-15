ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил о готовности посетить Китай в ближайшее время

Новости » Политика     15.01.2020 - 19:57
Трамп заявил о готовности посетить Китай в ближайшее время
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп 15 января должен подписать первую часть торгового соглашения с Пекином

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности посетить в ближайшее время Китай, чтобы "ответить взаимностью" на подписание первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления президента США в Белом доме.

Так, во время церемонии подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем Трамп заявил, что в недалеком будущем совершит визит в Пекин.

"В не столь отдаленном будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью", - сказал он.

Кроме того, американский президент добавил, что подписание первой части торгового соглашения с Китаем приблизит страны к справедливой и взаимовыгодной торговли.

"Сегодня мы делаем важный шаг - никогда до этого такого не было сделано по отношению к Китаю - к будущей справедливой и взаимовыгодной торговли, мы подписываем первую фазу исторического торгового соглашения", - подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подпишут первую часть торговой сделки между Пекином и Вашингоном. Ожидается, что после подписания торговая война между США и Китаем должна вступить в новую, более спокойную фазу

Также РБК-Украина писало, что Вашингтон намерен сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента США. Отмечалось, что шаги по ослаблению пошлин будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

В США назвали обвинителей по делу об импичменте Трампа Ельченко рассказал о предстоящем визите Зеленского в США
Новости Украины КитайвизитДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь