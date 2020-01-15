США и Китай заключат крупную сделку по закупкам, которая облегчит торговую войну

Коллаж РБК-Украина

Торговая война между США и Китаем должна вступить в новую, более спокойную фазу

В среду, 15 января, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ должны заключить первоначальное торговое соглашение по Фазе 1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, после подписания торговая война между США и Китаем должна вступить в новую, более спокойную фазу. Соглашение направлено на значительное увеличение китайских закупок американской промышленной продукции, сельскохозяйственных товаров, энергии и услуг.

Центральным элементом этой сделки является обещание Китая приобрести в течение двух лет дополнительные товары США на 200 миллиардов долларов США для сокращения двустороннего торгового дефицита, который в 2018 году достиг 420 миллиардов долларов.

Трамп и Лю должны подписать документ на 86 страницах на мероприятии в Белом доме, в котором примут участие более 200 приглашенных гостей из деловых, правительственных и дипломатических кругов.

Также отмечается, что Трамп уже начал рекламировать торговую сделку как центральную часть своей кампании по переизбранию в 2020 году, назвав ее "большим красивым монстром" на митинге в Толедо, штат Огайо на прошлой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай договорились возобновить торговые переговоры в начале октября. Раунд торговых переговоров состоится в Вашингтоне. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

Как писало РБК-Украина, в Федеральной резервной системе США сообщили, что в начале 2020 года мировая экономика потерпит убытки на 850 миллиардов долларов из-за торгового противостояния Пекина и Вашингтона.