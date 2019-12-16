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США планируют подписать первую часть торговой сделки с Китаем в январе

Новости » В мире     16.12.2019 - 21:29
США планируют подписать первую часть торговой сделки с Китаем в январе
Иллюстративное изображение (РБК-Украина)

Стороны в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения

Первую часть торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем в Белом доме планируют подписать в первую неделю января 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам советника Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, на данный момент стороны занимаются переводом договора, однако каких-либо изменений в окончательном варианте сделки не планируется. Белый дом ожидает, что подписание первой части соглашения удастся совершить в первую неделю января.

Также Кудлоу отметил, что в скором времени начнется обсуждение "второй фазы" торгового соглашения между США и Китаем.

"Вторая фаза" и ее результаты будут в некоторой степени зависеть от успеха первой. Оба будут связаны", - заявил Кудлоу.

Напомним, 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Также сообщалось, что комитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая временно отложил введение новых пошлин на товары из США. Введение новых пошлин в размере 5% и 10% планировалось на воскресенье, 15 декабря.

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