ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США назвали, что войдет во вторую часть торговой сделки с Китаем

Новости » В мире     15.01.2020 - 15:54
В США назвали, что войдет во вторую часть торговой сделки с Китаем
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/redaksi)

Вторая фаза торгового соглашения между США и Китаем будет включать вопросы кибербезопасности

Вторая часть торгового соглашения между США и Китаем будет включать некоторые вопросы технологий и кибербезопасности. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По его словам, большое количество технологических проблем будут решены в первой фазу торговой сделки, однако несмотря на это остается много вопросов, которые странам необходимо будет решать в будущем.

"Существуют и другие определенные области услуг, помимо финансовых услуг, которые будут во второй фазе соглашения. Есть определенные дополнительные проблемы кибербезопасности, которые будут в "Фазе 2", - сказал Мнучин.

Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ должны заключить первоначальное торговое соглашение по Фазе 1. После подписания сделки, торговая война между США и Китаем должна вступить в новую, более спокойную фазу.

Также РБК-Украина писало, что соглашение о первой фазе торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке американских товаров на сумму 80 млрд долларов в течение двух лет.

США могут урезать военную помощь Ираку США не отменят пошлины на китайские товары до президентских выборов
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь