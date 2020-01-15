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Трамп заявив про готовність відвідати Китай найближчим часом

Новини » Політика     15.01.2020 - 19:57
Трамп заявив про готовність відвідати Китай найближчим часом
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп 15 січня повинен підписати першу частину торгової угоди з Пекіном

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність відвідати найближчим часом Китай, щоб "відповісти взаємністю" на підписання першої фази торгової угоди між Вашингтоном та Пекіном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу президента США в Білому домі.

Так, під час церемонії підписання першої фази торгової угоди між США та Китаєм Трамп заявив, що в недалекому майбутньому здійснить візит до Пекіна.

"У не настільки віддаленому майбутньому я відправлюся в Китай, щоб відповісти взаємністю", - сказав він.

Крім того, американський президент додав, що підписання першої частини торгової угоди з Китаєм наблизить країни до справедливої та взаємовигідної торгівлі.

"Сьогодні ми робимо важливий крок - ніколи до цього такого не було зроблено по відношенню до Китаю - до майбутньої справедливої і взаємовигідної торгівлі, ми підписуємо першу фазу історичної торгової угоди", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 січня, президент США Дональд Трамп і віце-прем'єр Китаю Лю Хе підпишуть першу частину торгової угоди між Пекіном та Вашингоном. Очікується, що після підписання торгова війна між США і Китаєм повинна вступити в нову, більш спокійну фазу

Також РБК-Україна писало, що Вашингтон має намір зберегти існуючі мита на товари з Китаю до наступних виборів президента США. Наголошувалося, що кроки щодо послаблення мит будуть залежати від виконання Китаєм умов першої фази торгової угоди.

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