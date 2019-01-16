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Трамп заявив, що демократи не хочуть мати нічого спільного з кризою на кордоні США

Новини » Політика    16.01.2019 - 16:29
Трамп заявив, що демократи не хочуть мати нічого спільного з кризою на кордоні США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США назвав демократів "партією відкритих кордонів та злочинності"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що демократи не хочуть мати нічого спільного з кризою на кордоні Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Крім того, глава США назвав демократів "партією відкритих кордонів та злочинності".

Трамп заявив, що демократи не хочуть мати нічого спільного з кризою на кордоні США

"Стає все більш очевидним, що радикальні демократи є партією відкритих кордонів та злочинності. Вони не хочуть мати нічого спільного з серйозною гуманітарною кризою на нашому південному кордоні", - написав американський президент.

Нагадаємо, в середу Трамп у черговий раз закликав зупинити злочинність на південному кордоні США.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок глава США заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні. На думку Трампа, демократи не хочуть убезпечити кордон.

Додамо також, 11 січня глава США заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні Штатів. За його словами, ситуація на кордоні набагато гірше, ніж будь-хто міг уявити.

Варто відзначити, що Трамп виступив з телезверненням до нації, спробувавши переконати американців у необхідності спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Так, внаслідок того, що главі США не вдалося домовитися з демократами про фінансування будівництва стіни, в країні виник так званий "шатдаун" - часткове зупинення фінансування держорганів.

У ході виступу президент США навів дані по нелегальній міграції, кількості вбивств за участю нелегалів, по обсягам наркотиків, які незаконно переправляються через відкритий кордон.

Трамп закликав зупинити злочинність на південному кордоні США Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні США
Новини України СтенаДональд ТрампДемократическая партия США
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