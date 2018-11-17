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Трамп заявил, что дал ответы на все вопросы спецпрокурора Мюллера по русскому делу

Новости » Политика    17.11.2018 - 01:08
Трамп заявил, что дал ответы на все вопросы спецпрокурора Мюллера по русскому делу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп сообщил, что ответил на вопросы "очень просто"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал письменные ответы на все вопросы, что были подготовлены спецпрокурором Робертом Мюллером в расследовании дела о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отвечая на вопрос журналистов Трамп заявил, что ответил на вопросы "очень просто", однако отказался сообщить, когда именно они будут переданы Мюллеру.

"Вы всегда должны быть осторожны, когда отвечаете на вопросы людей, которые, скорее всего, имеют плохие намерения", - добавил президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал "грандиозным охотой на ведьм" расследование о вмешательстве РФ в выборы США. По словам президента США, в ходе расследования не были найдены доказательства его сговора с РФ.

Напомним, РФ отказалась отвечать на иск относительно вмешательства в выборы США. Российский посол и Минюст РФ направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии до российского правительства и Главного управления Генштаба.

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Новости Украины Дональд Трампмюллер
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