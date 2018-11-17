Трамп заявив, що дав відповіді на усі питання спецпрокурора Мюллера по російській справі

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп повідомив, що відповів на запитання "дуже просто"

Президент США Дональд Трамп повідомив, що дав письмові відповіді на усі питання, що були підготовлені спецпрокурором Робертом Мюллером у розслідуванні справи про втручання РФ у американські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Відповідаючи на питання журналістів Трамп заявив, що відповів на запитання "дуже просто", однак відмовився повідомити коли саме вони будуть передані Мюллеру.

"Ви завжди маєте бути обережними, коли відповідаєте на запитання людей, які, скоріш за все, мають погані наміри", - додав президент США.

Раніше повідомлялось, що Трамп назвав "грандіозним полюванням на відьом" розслідування про втручання РФ у вибори США. За словами президента США, в ході розслідування не були знайдені докази його змови із РФ.

Нагадаємо, РФ відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США. Російський посол та Мінюст РФ направили до суду Манхеттена свої заперечення проти розгляду за позовом американської Демократичної партії до російського уряду і Головного управління Генштабу.