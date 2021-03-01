UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Я не буду создавать новую партию, - Трамп

Автор: Инна Собора

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. По его словам, у него есть Республиканская партия.

Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде, передает BBC News.

Он уверен, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".

"Я не буду основывать новую партию. У нас есть Республиканская партия", - сказал Трамп.

Напомним, в ходе выступления Трамп не исключил возможности того, что в третий раз может видвинутся кандидатом в президенты США.

Ранее сообщалось, что Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США.

РБК-Украина писало, что администрация Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд Трампреспубликанская партия США
Читайте также
Джулиани уже не представляет Трампа в юридических вопросах
Конгрессмен обвинил Трампа в сговоре с ультраправыми и направил иск в суд
Прогноз погоды