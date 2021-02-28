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Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США

Новина українською → США, Воскресенье 28 февраля 2021 18:50
Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

45-й президент США Дональд Трамп сегодня, 28 февраля, совершит первое публичное выступление с момента ухода с должности более месяца назад. Он заверит в своей приверженности Республиканской партии.

Об этом сообщает The Hill.

В воскресенье Трамп выступит на ежегодной консервативной политической конференции в Орландо. В выступлении, как ожидается, он раскритикует президента Джо Байдена, а также заявит о намерении и дальше работать вместе с Республиканской партией.

Этим Трамп развеет слухи о возможном создании своей собственной партии в свете отсутствия однозначной поддержки среди республиканцев. Прежний президент заявит, что "Республиканская партия будет сплоченной как никогда раньше".

Трамп ушел с должности президента США и покинул Белый дом накануне инаугурации Байдена 20 января 2021 года. Перед отлетом во Флориду он дал последнее публичное выступление перед месяцом молчания.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну. Оно относится к некоторым категориям иностранных граждан.

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