В Белом доме намерены игнорировать первое выступление Трампа после инаугурации Байдена

Администрация президента США Джо Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа. Оно состоится на конференции во Флориде.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, що в администрации Байдена заняты другим.

"Мы совершенно определенно сосредоточены не на том, что скажет президент Трамп", - сказала она.

Издание отмечает, что с момента вступления в должность у Байдена остаются высокие рейтинги. Поэтому Белый дом игнорирует выступление Трампа.

Ожидается, что Трамп в своем первом крупном выступлении после ухода из Белого дома объявит себя доминирующей фигурой в Республиканской партии. Также возможно он намекнет на свое участие в выборах 2024 года.