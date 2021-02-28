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В Белом доме намерены игнорировать первое выступление Трампа после инаугурации Байдена

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 23:42
В Белом доме намерены игнорировать первое выступление Трампа после инаугурации Байдена Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Администрация президента США Джо Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа. Оно состоится на конференции во Флориде.

Об этом пишет "Голос Америки".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, що в администрации Байдена заняты другим.

"Мы совершенно определенно сосредоточены не на том, что скажет президент Трамп", - сказала она.

Издание отмечает, что с момента вступления в должность у Байдена остаются высокие рейтинги. Поэтому Белый дом игнорирует выступление Трампа.

Ожидается, что Трамп в своем первом крупном выступлении после ухода из Белого дома объявит себя доминирующей фигурой в Республиканской партии. Также возможно он намекнет на свое участие в выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США.

Напомним, после того, как Сенат провалил голосование по импичменту Трампа, тот заявил, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.

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