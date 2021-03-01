Я не буду створювати нову партію, - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп спростував чутки про те, що він може створити нову політичну партію. За його словами, у нього є Республіканська партія.
Про це Трамп сказав під час виступу у Флориді, передає BBC News.
Він упевнений, що республіканці на майбутніх виборах будуть "єдині, як ніколи".
"Я не буду засновувати нову партію. У нас є Республіканська партія", - сказав Трамп.
Нагадаємо, в ході виступу Трамп не виключив можливості того, що втретє може видвинутся кандидатом у президенти США.
Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.
РБК-Україна писало, що адміністрація Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа.