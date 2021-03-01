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Я не буду створювати нову партію, - Трамп

Автор: Инна Собора

Колишній президент США Дональд Трамп спростував чутки про те, що він може створити нову політичну партію. За його словами, у нього є Республіканська партія.

Про це Трамп сказав під час виступу у Флориді, передає BBC News.

Він упевнений, що республіканці на майбутніх виборах будуть "єдині, як ніколи".

"Я не буду засновувати нову партію. У нас є Республіканська партія", - сказав Трамп.

Нагадаємо, в ході виступу Трамп не виключив можливості того, що втретє може видвинутся кандидатом у президенти США.

Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

РБК-Україна писало, що адміністрація Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа.

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Новини України Дональд Трампреспубликанская партия США
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