Я не буду створювати нову партію, - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп спростував чутки про те, що він може створити нову політичну партію. За його словами, у нього є Республіканська партія.

Про це Трамп сказав під час виступу у Флориді, передає BBC News .

Він упевнений, що республіканці на майбутніх виборах будуть "єдині, як ніколи".

"Я не буду засновувати нову партію. У нас є Республіканська партія", - сказав Трамп.