Я не буду создавать новую партию, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)
Бывший президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. По его словам, у него есть Республиканская партия.
Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде, передает BBC News.
Он уверен, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".
"Я не буду основывать новую партию. У нас есть Республиканская партия", - сказал Трамп.
Напомним, в ходе выступления Трамп не исключил возможности того, что в третий раз может видвинутся кандидатом в президенты США.
Ранее сообщалось, что Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США.
РБК-Украина писало, что администрация Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа.