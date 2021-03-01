ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Я не буду создавать новую партию, - Трамп

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 01:06
Я не буду создавать новую партию, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. По его словам, у него есть Республиканская партия.

Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде, передает BBC News.

Он уверен, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".

"Я не буду основывать новую партию. У нас есть Республиканская партия", - сказал Трамп.

Напомним, в ходе выступления Трамп не исключил возможности того, что в третий раз может видвинутся кандидатом в президенты США.

Ранее сообщалось, что Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США.

РБК-Украина писало, что администрация Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Дональд Трамп республиканская партия США
NEWS
На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка
На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма