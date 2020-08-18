Трамп заявил, что при Байдене США погрузятся в "левый фашизм"

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп представил предстоящее голосование, как выбор между стабильностью и хаосом

Президент Трамп продолжил нападки на бывшего вице-президента США, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По его словам, если Байден победит на президентских выборах, то США погрузятся в "левый фашизм".

Об этом Трамп заявил во время встречи с избирателями в штате Миннесота, передает Star Tribune.

Трамп представил предстоящее голосование за президента, как выбор между стабильностью и хаосом.

"Джо Байден - марионетка левых экстремистов, которые пытаются стереть наши границы, уничтожить нашу полицию, внушить нашим детям идеологию, очернить наших героев", - сказал он.

Напомним, бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден является главным оппонентом Трампа на грядущих выборах главы государства, которые состоятся в ноябре 2020 года.

По результатам соцопроса, проведенного службой SSRS с 12 по 15 августа, президент США Дональд Трамп сократил отставание от демократа-кандидата в президенты Джо Байдена.

Ранее РБК-Украина писало, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%.