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Трамп заявив, що при Байдені США зануряться в "лівий фашизм"

Міннесота, Вівторок 18 серпня 2020 02:54
Трамп заявив, що при Байдені США зануряться в "лівий фашизм"
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Україна

Трамп представив майбутнє голосування, як вибір між стабільністю і хаосом

Президент Трамп продовжив нападки на колишнього віце-президента США, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. За його словами, якщо Байден переможе на президентських виборах, то США зануряться в "лівий фашизм".

Про це Трамп заявив під час зустрічі з виборцями в штаті Міннесота, передає Star Tribune.

Трамп представив майбутнє голосування за президента, як вибір між стабільністю і хаосом.

"Джо Байден - маріонетка лівих екстремістів, які намагаються стерти наші кордони, знищити нашу поліцію, вселити нашим дітям ідеологію, очорнити наших героїв", - сказав він.

Нагадаємо, колишній віце-президент США демократ Джозеф Байден є головним опонентом Трампа на прийдешніх виборах глави держави, які відбудуться в листопаді 2020 року.

За результатами соцопитування, проведеного службою SSRS з 12 по 15 серпня, президент США Дональд Трамп скоротив відставання від демократа-кандидата в президенти Джо Байдена.

Раніше РБК-Україна писало, що кандидат в президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з ймовірністю 91%.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВибори в США
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