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Выборы в США: Трамп догоняет Байдена по популярности

Понедельник 17 августа 2020 10:47
Выборы в США: Трамп догоняет Байдена по популярности
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Участниками телефонного опроса стали около 1100 человек по всей стране

Президент США Дональд Трамп сократил отставание от демократа-кандидата в президенты Джо Байдена. Соцопрос был проведен службой SSRS с 12 по 15 августа, во время которого были опрошены около 1100 человек по всей стране.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, разница между Трампом и Байденом составляет лишь 4%, хотя еще в июне действующий президент отставал от демократа на 14%. Так, по данным опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, 50% респондентов отдали бы свой голос за Байдена, тогда как Трампа поддержали бы 46% избирателей.

При этом около 1% опрошенных лиц проголосовали бы за третьего кандидата, 2% - не поддержали бы ни одного из претендентов на высшую должность в стране.

Отметим, что выборы президента США запланированы на 3 ноября этого года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%.

Также Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании, его возглавил Уильям Степин.

Кроме того, американский лидер планирует сменить главу Пентагона Марка Эспера после выборов.

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