Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США вважає, що демократи не хочуть убезпечити кордон

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

На думку глави США, демократи не хочуть убезпечити кордон.

"Опитування показують, що люди починають усвідомлювати гуманітарну кризу і злочинність на кордоні... Демократи скоро будуть відомі як Партія злочину. Безглуздо, що вони не хочуть прикордонної безпеки!" - написав Трамп.

Нагадаємо, 11 січня Трамп заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні Штатів. За його словами, ситуація на кордоні набагато гірше, ніж будь-хто міг уявити.

Як писало РБК-Україна, глава США заявив, що до американського кордону рухається новий караван мігрантів з Гондурасу. Американський лідер підкреслив, що його може зупинити лише стіна. Трамп закликав демократів "припинити грати в політичні ігри" і припинити "шатдаун".

Додамо також, Трамп вчора закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США. Американський лідер підкреслив, що саме демократи винні в тому, що в країні досі не припинений "шатдаун".