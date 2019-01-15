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Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні США

Новини » Політика    15.01.2019 - 15:23
Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США вважає, що демократи не хочуть убезпечити кордон

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

На думку глави США, демократи не хочуть убезпечити кордон.

Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні США

"Опитування показують, що люди починають усвідомлювати гуманітарну кризу і злочинність на кордоні... Демократи скоро будуть відомі як Партія злочину. Безглуздо, що вони не хочуть прикордонної безпеки!" - написав Трамп.

Нагадаємо, 11 січня Трамп заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні Штатів. За його словами, ситуація на кордоні набагато гірше, ніж будь-хто міг уявити.

Як писало РБК-Україна, глава США заявив, що до американського кордону рухається новий караван мігрантів з Гондурасу. Американський лідер підкреслив, що його може зупинити лише стіна. Трамп закликав демократів "припинити грати в політичні ігри" і припинити "шатдаун".

Додамо також, Трамп вчора закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США. Американський лідер підкреслив, що саме демократи винні в тому, що в країні досі не припинений "шатдаун".

Трамп заявив, що до кордону США насувається новий караван мігрантів з Гондурасу Трамп закликав демократів приступити до роботи
Новини України Сполучені Штати АмерикикордонДональд Трамп
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