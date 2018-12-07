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Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу Мюллера собственным докладом

Новости » Политика    07.12.2018 - 17:35
Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу Мюллера собственным докладом
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам президента США, доклад его юристов уже насчитывает 87 страниц

Адвокаты президента США Дональда Трампа прокомментируют итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года в собственном докладе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу Мюллера собственным докладом

По словам Трампа, доклад его юристов уже насчитывает 87 страниц.

"Неверно сообщалось, что (адвокат, - ред.) Руди Джулиани и другие не подготовят ответ на доклад Мюллера. Это - фейковая новость. Уже готовы 87 страниц, однако документ адвокатов не может быть закончен, пока мы не увидим окончательный доклад об "охоте на ведьм", - заявил президент США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что рейтинги его поддержки являются искусственно заниженными из-за длительного "российского" расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как писало РБК-Украина, президент США отреагировал на признание вины его экс-адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. В частности, американский лидер назвал Коэна "слабовольным человеком" и обвинил во лжи. Он добавил, что Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

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