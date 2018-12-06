Трамп считает, что расследование вмешательства РФ в выборах президента портит его рейтинги

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп считает, что без расследования его рейтинг составил бы 75%

Президент США Дональд Трамп считает, что рейтинги его поддержки являются искусственно заниженными из-за длительного "российского" расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

"Без мошеннической "охоты на ведьм" в отношении России, а также учитывая все, что мы сделали в течение последних почти двух лет (в отношении налоговых сокращений, судей, военных, ветеранов и др), рейтинг моей поддержки составил бы 75%, а не 50% как определили в Rasmussen. Это называется притеснением президента!"- написал Трамп.

Напомним, администрация специального прокурора Роберта Мюллера в четверг предоставит рекомендации относительно приговора бывшему советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну.

Ранее Трамп отреагировал на признание вины его экс-адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США. В частности, президент США назвал Коэна "слабовольным человеком" и обвинил во лжи. Он добавил, что Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 ноября Коэн прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США. Экс-адвокат Трампа признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.