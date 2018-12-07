Трамп заявив, що його адвокати прокоментують роботу Мюллера власною доповіддю

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами президента США, доповідь його юристів уже налічує 87 сторінок

Адвокати президента США Дональда Трампа прокоментують підсумки розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у вибори 2016 року у своїй доповіді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За словами Трампа, доповідь його юристів уже налічує 87 сторінок.

"Невірно повідомлялося, що (адвокат, - ред.) Руді Джуліані і інші не підготують відповідь на доповідь Мюллера. Це - фейкова новина. Вже готові 87 сторінок, однак документ адвокатів не може бути закінчений, поки ми не побачимо остаточну доповідь про "полювання на відьом", - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що рейтинги його підтримки є штучно заниженими через тривале "російське" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Як писало РБК-Україна, президент США відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі у справі про втручання РФ у вибори президента США. Зокрема, американський лідер назвав Коена "слабовольним людиною" і звинуватив у брехні. Він додав, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок.