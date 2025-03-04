Трамп завтра представить Конгресу плани щодо завершення війни в Україні, - Fox News

Офіційні представники Білого дому розповіли телеканалу, що промова під назвою "Оновлення американської мрії" складатиметься з чотирьох основних розділів:

досягнення другого терміну Трампа в країні та за кордоном;

що адміністрація Трампа зробила для економіки;

вимоги до Конгресу ухвалити додаткове фінансування для забезпечення безпеки кордонів;

плани президента щодо встановлення миру в усьому світі.

Джерела Fox News розповіли, що президент розповість про "досягнення своєї адміністрації за надзвичайно успішний перший місяць перебування при владі, як вдома, так і за кордоном".

Також у своєму зверненні президент вимагатиме від Конгресу вжити додаткових заходів щодо забезпечення безпеки кордонів для фінансування депортації та продовження будівництва прикордонної стіни вздовж південного кордону США.

Один зі співрозмовників телеканала додав, що Трамп у своєму виступі "викладе свої плани щодо припинення війни в Україні". Він також зосередиться на роботі своєї адміністрації зі звільнення всіх заручників бойовиків ХАМАС.

Варто зауважити, що виступ Трампа в Конгресі відбудеться завтра о 4-й ранку за київським часом.