Трамп завтра представит Конгрессу планы по завершению войны в Украине, - Fox News

Официальные представители Белого дома рассказали телеканалу, что речь под названием "Обновление американской мечты" будет состоять из четырех основных разделов:

достижения второго срока Трампа в стране и за рубежом;

что администрация Трампа сделала для экономики;

требования к Конгрессу принять дополнительное финансирование для обеспечения безопасности границ;

планы президента по установлению мира во всем мире.

Источники Fox News рассказали, что президент расскажет о "достижениях своей администрации за необычайно успешный первый месяц пребывания у власти, как дома, так и за рубежом".

Также в своем обращении президент потребует от Конгресса принять дополнительные меры по обеспечению безопасности границ для финансирования депортации и продолжения строительства пограничной стены вдоль южной границы США.

Один из собеседников телеканала добавил, что Трамп в своем выступлении "изложит свои планы по прекращению войны в Украине". Он также сосредоточится на работе своей администрации по освобождению всех заложников боевиков ХАМАС.

Стоит заметить, что выступление Трампа в Конгрессе состоится завтра в 4 утра по киевскому времени.