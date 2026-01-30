Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"

Лідер Білого дому Дональд Трамп заявив, що наразі у переговорах щодо завершення війни в Україні досягається значний прогрес.
Як передає РБК-Україна, про це президент США заявив під час спікування з журналістами в Білому домі.
"Я думаю, що там (на переговорах в Абу-Дабі - ред.) досягається значний прогрес", - заявив лідер США.
Трамп також прокоментував "енергетичне перемир'я" України та РФ і зазначив, що "дуже цінує" відсутність атак РФ на українську енергетику, що поки спостерігається декілька годин.
"Я сказав, що Росія тимчасово не веде обстрілів через надзвичайно холодну погоду...Ми попросили президента Путіна, чи могли б вони припинити обстріли на тиждень... він погодився на це. Ми дуже це цінуємо", - підкреслив глава Білого дому, наголосивши на низьких температурах в Україні.
Щодо переговорів по врегулюванні війни в Україні, їх черговий раунд продовжиться вже 1 лютого в Абу-Дабі. Як заявляв держсекретар США Марко Рубіо, очікується, що в переговорах буду брати участь лише дві сторони - Україна та РФ.
Нагадаємо, Дональд Трамп напередодні несподівано заявив, що домовився з главоюю Кремля Володимиром Путіним про те, щоб Росія поки припинила удари по енергетиці України, оскільки зараз низькі температури, а далі буде ще холодніше.
Путін нібито погодився на так зване енергетичне перемир'я, яке має виконувати і Україна, припинивши дронові атаки по Федерації. Перемир'я офіційно розпочалось з 29 на 30 січня і має тривати тиждень.
Президент Володимир Зеленський підтвердив "енергетичне перемир'я" з РФ.