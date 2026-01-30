RU

Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Лидер Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас в переговорах по завершению войны в Украине достигается значительный прогресс.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США заявил во время спикирования с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби - ред.) достигается значительный прогресс", - заявил лидер США.

Трамп также прокомментировал "энергетическое перемирие" Украины и РФ.и отметил. что "очень ценит" отсутствие атак РФ на украинскую энергетику, что пока наблюдается несколько часов.

"Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелов из-за чрезвычайно холодной погоды ... Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю ... он согласился на это. Мы очень это ценим", - подчеркнул глава Белого дома, отметив низкие температуры в Украине.

Что касается переговоров по урегулированию войны в Украине, их очередной раунд продолжится уже 1 февраля в Абу-Даби. Как заявлял госсекретарь США Марко Рубио, ожидается, что в переговорах буду участвовать только две стороны - Украина и РФ.

Напомним, Дональд Трамп накануне неожиданно заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о том, чтобы Россия пока прекратила удары по энергетике Украины, поскольку сейчас низкие температуры, а дальше будет еще холоднее.

Путин якобы согласился на так называемое энергетическое перемирие, которое должна выполнять и Украина, прекратив дроновые атаки по Федерации. Перемирие официально началось с 29 на 30 января и должно продлится минимум неделю.

Президент Владимир Зеленский подтвердил "энергетическое перемирие" с РФ.

