Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"

"Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби - ред.) достигается значительный прогресс", - заявил лидер США.

Трамп также прокомментировал "энергетическое перемирие" Украины и РФ.и отметил. что "очень ценит" отсутствие атак РФ на украинскую энергетику, что пока наблюдается несколько часов.

"Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелов из-за чрезвычайно холодной погоды ... Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю ... он согласился на это. Мы очень это ценим", - подчеркнул глава Белого дома, отметив низкие температуры в Украине.